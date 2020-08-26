В Хабаровске пройдет юбилейный автопробег «Безопасная дорога в школу» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске пройдет юбилейный автопробег «Безопасная дорога в школу». Его приурочат в том числе и к 75-летию окончания Второй мировой войны. К слову, это будет уже двадцать пятое по счету событие, которое устраивают в преддверии Дня знаний.

- Организаторы автопробега - участники клуба «Авторетро-100». Содействовали в его проведении мэрия, администрация Хабаровского района, сотрудники ГИБДД и участники Дальневосточной ассоциации автомобильных школ, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Автопробег в том числе проводят с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Такие мероприятия помогают учить школьников правилам дорожного движения, а также вовлекают ребят в занятия техническими видами спорта.

Детский автопробег стартует на площади «Города воинской славы» после митинга, который состоится на этой же площади, начало в 10:00. Маршрут будет пролегать в районе поселка Корфовский. По пути участники посетят памятные места и возложат цветы.