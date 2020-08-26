В Хабаровском крае выявили новые очаги африканской чумы свиней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае выявили новые очаги африканской чумы свиней. Напомним, ранее сообщалось о выявленных случаях заболевания животных в Нанайском, Вяземском, Бикинском и Хабаровском районах. Два новых факта заражения на днях выявили в Хабаровском районе.

- Речь идет о двух личных подсобных хозяйствах в селах Некрасовка и Казакевичево. Распоряжения о введении ограничительных и карантинных мероприятий уже подписаны. По правилам, свиней в этих хозяйствах, а также в границах первой угрожаемой зоны, должны уничтожить, - прокомментировали в краевом управлении ветеринарии.

Напомним, в крае выплачивают компенсации фермерам, у которых в связи с АЧС изъяли свиней или продукцию животноводства. Получить консультации можно по телефону горячей линии. Звонки принимают по номеру 8 (4212) 31-19-80 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Для круглосуточных звонков и обращений в выходные дни телефон: 8-909- 800-77-08.