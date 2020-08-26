Двух директоров школ в Хабаровском крае удостоили специальной награды Фото: Правительство Хабаровского края

Двух директоров школ в Хабаровском крае удостоили специальной награды. Памятный знак «За заслуги в развития образования» вручат Максиму Лопатину и Любови Паздниковой. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Максим Лопатин родом из Вяземского, окончил Хабаровский педагогический университет, преподавал физкультуру в нескольких школах города. С 2012 года руководит школой-интернатом №12 в Вяземском. Он предложил организовать профильную подготовку учащихся по специальностям для сельхозпредприятий Вяземского района, разработал и реализовал программы обучения по профессиям «Животновод» и «Рабочий зеленого строительства».

Любовь Паздникова приехала в Хабаровский край из Читы после окончания педагогического института имени Н. Г. Чернышевского. Начала работать учителем математики в 1986 году в школе №23 Комсомольска-на-Амуре. Руководит учреждением с 1990 года. В ее школе всегда высокие результаты по ЕГЭ, преподаватели вместе с учащимися создали, например, единственный в крае аптекарский огород.