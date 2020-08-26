На Хабаровский край 28-29 августа обрушится циклон Фото: Ольга КИВА

На Хабаровский край 28-29 августа обрушится циклон. По прогнозам синоптиков, непогода захватит юг края и центральные районы. Дожди, местами сильные, и усиление ветра ожидаются преимущественно в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах, а также в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском и Ванинском районах, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

- Обильные осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий, подъемам уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытием грунтовых покрытий на местных дорогах. Есть вероятность сбоев в работе объектов ЖКХ и энергетики, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что в крае уже принимают меры, направленные на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий. Гидрологическая обстановка находится на контроле Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.