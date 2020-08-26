В Комсомольске готовятся к ухудшению паводковой ситуации Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске готовятся к ухудшению паводковой ситуации. По прогнозам гидрологов, в первых числах сентября вода в Амуре может подняться до отметок неблагоприятных явлений в 450 сантиметров и, возможно, до отметок опасных явлений - 650 сантиметров.

- В городе проверят все гидрозащитные сооружения, приведут в готовность силы и средства, необходимые для борьбы с паводком. Если вода в Амуре поднимется до отметки 550 сантиметров, приступят к засыпке пяти проранов во временных защитных сооружениях у микрорайона Менделеева, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

Кроме того, сейчас готовят тампонирование шиберов на Мылкинской дамбе, проверяют готовность к работе насосной группы. Также пополнят запас мешков, которые в случае необходимости будут заполнять песком и использовать для укрепления защитных сооружений.