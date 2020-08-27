Обстановка в Хабаровском крае 27 августа 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 27 августа, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +17 +19, днем +26 +28, ветер юго-западный, восточный 3-8 м/с. На юге края без существенных осадков, ночью +13 +20, днем +25 +30, ветер юго-западный 7-12 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью местами кратковременные дожди, ночью +10 +18, днем +23 +29, ветер южных направлений 5-11 м/с. На севере края ночью местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков, ночью +5 +14, днем +11 +24, ветер северный, северо-восточный 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число зараженных коронавирусом в крае 9795.

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