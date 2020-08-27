В Хабаровском крае поймали «черных» рыбаков ФОТО: Амурская бассейновая природоохранная прокуратура

В Хабаровском крае поймали «черных» рыбаков. За не законную добычу рыбы уже возбудили и расследуют уголовное дело. Нарушителей выявили во время рейда на реке Амур в Николаевском районе.

- Задержанные промышляли в районе протоки Зимник. Разрешительных документов у них при себе не было, зато в наличии имелись плавная сеть длиной 150 метров, глубиной восемь метров и маломерное судно «Виктория 7». На момент задержания рыбаки успели добыть 15 особей лососевых, - прокомментировали в пресс-службе Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

У нарушителей изъяли незаконно добытую кету и орудие лова – сеть. Самих «черных» рыбаков передали сотрудникам ОМВД России по Николаевскому району для дальнейшего разбирательства. Ущерб от их деятельности оценили в 30 тысяч 135 рублей. Проводится дознание.