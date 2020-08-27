Заявки на конкурс грантов губернатора Хабаровского края принимают до 30 сентября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Заявки на конкурс грантов губернатора Хабаровского края принимают до 30 сентября. Деньги распределят среди молодых граждан, желающих реализовать молодежные проекты в 2020 году. Максимальная сумма гранта – 300 тысяч рублей.

- К участию допускают граждан в возрасте от 14 до 35 лет. Проекты должны быть направлены на воспитание патриотизма, популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей, оказание помощи подросткам и молодежи, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Рассматривают идеи, связанные с вовлечением молодежи в добровольчество и содействие трудоустройству молодежи, - рассказали в краевом минкульте.

Заявки от участников принимают на сайте «Молодежь России» в разделе «Мероприятия». Подробнее о конкурсе на сайте в разделе «Деятельность» / «Реализация молодежной политики в крае» / «Грантовая поддержка» / «Конкурсы молодежных проектов на право получения грантов Губернатора Хабаровского края среди молодых граждан». Консультации по телефону (4212) 32-30-72.