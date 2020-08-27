В Хабаровском крае собрали команду для нацфинала Worldskills Russia-2020 ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края

В Хабаровском крае собрали команду для нацфинала Worldskills Russia 2020. В нее вошли победители отборочных соревнований. Регион представят 15 лучших участников, которые будут бороться за победу в 12 компетенциях. Свое мастерство жители края продемонстрируют в таких категориях, как, например, «Производственная сборка изделий авиационной техники», «Ландшафтный дизайн», «Поварское дело».

- Хабаровский край всегда показывает высокие результаты, как в период отборочных, так и во время финальных состязаний. В прошлом году сборная завоевала две медали и три специальных награды за профессионализм, - отметила и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.

Напомним, церемония открытия финала VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» намечена на 6 сентября. Соревнования планируют провести в том числе и дистанционно-очно. Участвовать в них будут больше 2800 человек из 83 регионов России.