В ЕАО многодетным семьям выплатят по миллиону рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В ЕАО многодетным семьям выплатят по миллиону рублей. Деньги можно тратить на любые свои нужды. Финансовую поддержку предоставляют в рамках постановления правительства области «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты многодетным семьям, постоянно проживающим на территории Еврейской автономной области, имеющим девять и более детей».

- Идея региональных выплат многодетным появилась в феврале 2020 года. Тогда на прием к врио губернатора области пришел отец 10 детей и попросил помочь с покупкой бруса. На сегодняшний день, начиная с 25 августа, выплаты уже производят, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что в области насчитывают пять семей, в которых воспитываются девять и более детей. Они живут в Биробиджанском, Ленинском, Облученском, Октябрьском и Смидовичском районах.