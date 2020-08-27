Сосед по камере экс-губернатора Хабаровского края – известная личность ФОТО: региональное отделение партии ЛДПР

Подробности пребывания Серея Фургала, экс-губернатора Хабаровского края стали известны накануне. О них сообщили прибывшие в Хабаровск представители ОНК Москвы.

- Общественники рассказали о личных встречах в «Лефортово» с Сергеем Фургалом. За все время заключения под стражеи они посетили экс-губернатора края шесть раз. Известно, что Сергей Иванович уже получает письма и имеет право на них отвечать. Свиданий с родственниками у политика еще не было, зато к нему пускают адвокатов, - рассказали в региональном отделении партии ЛДПР.

В целом общественники отмечают, состояние здоровья Сергея Фургала хорошее. Он в бодром расположении духа. Кроме того, видимых следов физического воздействия у него не обнаружили, в СИЗО политика не бьют. К слову, представители также рассказали, что Сергей Фургал находится в двухместной камере, где есть телевизор и холодильник. Его сокамерник - интересный человек и довольно известная личность, но свои данные выдавать не хочет. Соседи по камере не конфликтуют.