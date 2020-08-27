В Хабаровске линейки пройдут 1 сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровске линейки пройдут 1 сентября. Участвовать в них будут только первоклассники и учащиеся 11-х классов. Нововведение обсудили и приняли в федеральном центре на совещании под руководством заместителя председателя Правительства России Татьяны Голиковой и Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

- Если погода позволит, то линейки пройдут на пришкольных территориях. Если начнется дождь, то мероприятия перенесут в актовые или спортивные залы. Учащиеся всех остальных звеньев встретят День знаний в классных комнатах, - отметила Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.

Напомним, в этом году 1 сентября за парты сядут более 66 тысяч учащихся, в том числе 7800 первоклассников. Из-за пандемии COVID-19 в школах будет скользящий график, благодаря которому удастся разобщить детей и свести к минимуму риски заражения.