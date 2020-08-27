Женщину-пешехода на «зебре» сбили на улице Суворова в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Женщину-пешехода на «зебре» сбили на улице Суворова в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось вчера рано утром, 26 августа 2020 года. Машина Nissan Leaf двигалась в сторону проспекта 60-летия Октября и в районе дома №3 по проезду Памирскому наехала на пешехода. Горожанка переходила дорогу по улице Суворова по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии пострадала женщина-пешеход. У нее диагностировали ушиб правого бедра и обширно скальпированную рану предплечья. Горожанку доставили в больницу в травматологическое отделение, - рассказал информированный источник.

Известно, что за рулем иномарки находился 19-летний парень. Стаж его вождения с 2019 года. На момент происшествия он был трезв. В отношении юноши составили административные протоколы.

Автолюбителей Хабаровска призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.