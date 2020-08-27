В Хабаровске развеяли слухи о переносе начала учебного года Фото: Виктор МАРТЫНОВ

В Хабаровске развеяли слухи о переносе начала учебного года. Причиной беспокойства среди граждан стали информационные сообщения в социальных сетях. Авторы этих публикаций утверждают, что новый учебный год начнется в 20-х числах. В мэрии эту информацию опровергли.

- Новый учебный год стартует 1 сентября, а не 20-го числа, как говорится в некоторых сообщениях. Дистанционно учиться ребята не будут - все дети придут в школы и сядут за парты. Возможно, какие-то уроки будут проходить онлайн, но это делается только для того, чтобы рационально использовать помещения учебных заведений, - прокомментировала Елена Лагошина, заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам.

Отметим также, что за каждым классом закрепят конкретный кабинет. Сам учебный процесс организуют так, чтобы дети общались друг с другом минимально или не пересекались совсем.