Нарушения антикоррупционного законодательства выявили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Нарушения антикоррупционного законодательства выявили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Недочеты в ведомстве устранили после вмешательства прокуратуры. Во время проверки выяснили, что в разработанных в ведомстве положениях о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов не было требований о принятии комиссией решения в случае выявления нарушений.

- Данное обстоятельство расценили как нарушение федерального закона, которое приводит к ненадлежащему проведению заседания комиссии. Также положения о комиссиях не размещали на официальном сайте управления, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге начальнику управления внесли представление. По результатам его рассмотрения нарушения были устранены. Положения теперь соответствуют требованиям федерального закона, а обязательная к размещению информация опубликована на официальном сайте.