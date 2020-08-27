В Хабаровске стартовал военно-технический форум «Армия-2020» ФОТО: аккаунт в Telegram Михаила Дегтярева

В Хабаровске сегодня, 27 августа, стартовал военно-технический форум «Армия-2020». Он продлится до 29 августа. В программе мероприятий «Танковый вальс» и «Мазурка на БМП-2», демонстрация образцов армейской авиации и военной техники, пролетов самолетов, показательные выступления и многое другое.

- Форум проходит на аэродроме Центральный (Большой аэродром). Посетить событие жителей и гостей города приглашают с 10:00 до 18:00 в течение трех дней, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим также, что в программе форума можно будет ознакомиться с работой систем противовоздушной обороны, связи и радиоэлектронной борьбы. Кроме того, желающие увидят, как возводят железнодорожные пути и как происходит разминирование с помощью специального инженерного комплекса, посетят выставку современного вооружения и военной техники и работу пункта отбора на военную службу по контракту.