В Хабаровске пройдет молебен на начало учебного года Фото: Ольга КИВА

В Хабаровске пройдет молебен на начало учебного года. Священнодействие состоится в Спасо-Преображенском соборе в будущую субботу, 30 августа, после Божественной литургии. Возглавит молебен митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

- Во время молебна у Господа испрашивают благословение на то, чтобы отрокам было легко осваивать новые добрые знания. Дети «возросли родителям на утешение, а Отечеству на пользу», - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Напомним, молебны перед новым учебным годом были традицией еще в дореволюционной России. Если кто-то не сможет прийти на молебен 30 августа, службу повторят 1 сентября. Она состоится также в Спасо-Преображенском соборе, начало в 15:00.

Ранее сообщалось, что учебный год в школах края начнется 1 сентября. В мэрии Хабаровска также уточнили, что торжественные линейки в честь Дня знаний состоятся с участием первоклассников и учеников 11-х классов.

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