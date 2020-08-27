Уровень Амура у Хабаровска 27 августа 2020: вода приближается к отметке неблагоприятного явления Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень Амура у Хабаровска приближается к отметке неблагоприятного явления. Ситуацию усугубят ливни, которые ожидаются в регионе 28 и 29 августа. К краевой столице подойдет гребень амурского паводка.

- По данным на утро четверга, 27 августа, уровень воды в Амуре у города замер на отметке 404 сантиметра. К выходным он может увеличиться на 20-30 сантиметров. Подтопления территорий начнутся, когда вода превысит отметку в 450 сантиметров. В зоне риска находятся острова Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный, - прокомментировали обстановку в комитете правительства края по гражданской защите.

Ожидается, что в первой декаде сентября уровень Амура у краевой столицы поднимется до отметок 500-580 сантиметров. Напомним, опасным явление будет считаться при достижении водой отметки в 600 сантиметров. На сегодняшний день сохраняются риски подтоплений в Хабаровском районе, где с 15 августа подтопило приусадебные участки в селах Кукан и Корсаково-2.