В Хабаровске продолжаются гидравлические испытания тепловых сетей Фото: Мария ЛЕНЦ

Энергетики Хабаровских тепловых сетей (структурное подразделение АО «ДГК») предупреждают о начале очередного этапа гидравлических испытаний в Хабаровске.

С 7 по 11 сентября 2020 года проверке на механическую прочность и плотность трубопроводов и арматуры в краевой столице подвергнутся тепловые сети зоны Хабаровской ТЭЦ-1. На этот период будут введены ограничения в подаче горячей воды потребителям Индустриального района. В Центральном районе в границах улиц: Гамарника (нечетная сторона) - Пушкина (до улицы Карла Маркса) - Мухина (от Пушкина до Дикопольцева). В Железнодорожном: район «Хабаровск-2», Аэродромная, Целинная, район улиц Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, ДОСы, Костромская, Промышленная, а также в поселках Ильинка, Ракитное, Некрасовка.

С 13 по 18 сентября 2020 года пройдут испытания трубопроводов зоны Хабаровской ТЭЦ-3. В указанный период горячая вода будет отсутствовать в Краснофлотском районе. В Кировском в границах: Амурский бульвар, Шмидта, Шелеста, Воронежская, Ленинградская. В Железнодорожном районе, за исключением потребителей по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2» (они будут обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1).

С 21 по 23 сентября 2020 года испытаниям подвергнутся трубопроводы в зоне деятельности Хабаровской ТЭЦ-2. В этот период будут введены ограничения в подаче горячей воды у потребителей Кировского района в границах: Амурский бульвар - Джамбула - Металлистов - Тихоокеанская - Истомина - Амурский бульвар. В Центральном районе в границах: Амурский бульвар, улицы Шеронова, Ленина (от площади Блюхера до Шевченко), Гамарника (нечетная сторона). В Индустриальном районе в границах - улица Калинина - переулок Доступный - Волочаевская, Гамарника (четная сторона).

Энергетики проводят гидравлические испытания строго по графику, так как они являются важным этапом подготовки теплосетей к предстоящей зиме.

Горожан предупреждают, что при обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность надо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его на транспорте. Во всех случаях возникновения опасности сообщайте в диспетчерскую службу ХТС по телефону: 8 (4212) 36-35-16.