В Хабаровске выбрали сквер, который станет приоритетным для благоустройства в следующем году Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске выбрали сквер, который станет приоритетным для благоустройства в следующем году. В опросе участвовали больше восьми тысяч человек. Голосование длилось на сайте мэрии в течение двух дней. Предпочтение большинство горожан отдали территории в границах улиц Тихоокеанская - Руднева - переулок Ульчский (потенциальный «сквер врачей»). За этот вариант проголосовали 3739 человек, то есть 46 процентов опрошенных.

- Утвердят приоритетную территорию завтра на заседании общественной комиссии по подведению итогов рейтингового голосования. На сегодняшний день уже разработали концепцию сквера, собираются доработать дизайн скульптурных композиций, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в 2020 году в краевой столице благоустраивают скверы на улицах Сергеевская, Стрельникова, Мате Залки, в районе завода Серго Орджоникидзе и «Театральный сквер» в парке «Динамо». На работы из федерального бюджета выделили 75 миллионов рублей и около 700 тысяч рублей - из муниципальной казны.