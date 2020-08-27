Сбербанк запускает бесплатный онлайн-проект «Школа экономии» для предпринимателей

В сентябре стартует новый бесплатный онлайн-проект Дальневосточного банка ПАО Сбербанк «Школа экономии» для бизнеса. В течении месяца будут проходить образовательные вебинары на актуальные для предпринимателей темы: где найти новые возможности для роста, как быстро реагировать на изменения, на чем можно сэкономить и как маркетинг поможет продажам.

- Цель нашего проекта – помочь предпринимателям открыть новые возможности для развития бизнеса, - подчеркнула Марина Бородина, директор управления продаж малому бизнесу Дальневосточного банка ПАО Сбербанк. – Мы подготовили интересную и актуальную информацию о том, как эффективно сократить затраты, какие инструменты помогут привлечь дополнительный поток клиентов и повысить доходность дела, как найти новых надежных партнеров. Занятия будут проходить в удобном онлайн-формате, присоединиться к ним смогут все желающие.

Программа стартует 3 сентября с вебинара «Продавай больше, продавай чаще. Новые каналы доставки до клиента». 10 сентября пройдет вебинар, посвященный темам: «Менеджеры об этом не расскажут. Сервис проверки контрагентов» и «Что можно отдать на аутсорсинг и сэкономить». Темами встречи 17 сентября станут «Телемедицина для клиентов и сотрудников. Экономим на больничных» и «Оплата по QR - просто, удобно и выгодно». Завершит серию вебинаров выступление известного российского маркетолога Игоря Манна на тему «Маркетинг в помощь», которое состоится 24 сентября.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно уже сейчас на странице «Школы экономии» для предпринимателей.