В Хабаровске состоится офлайн фестиваль театра и кино «Амурская осень» ФОТО: краевой минкульт

В Хабаровске состоится фестиваль театра и кино «Амурская осень». Мероприятие пройдет с 11 по 18 сентября в Хабаровском краевом музыкальном театре. Это будет первое культурное событие после пандемии, которое пройдет не в онлайн-формате.

Среди участников фестиваля будут известные актеры театра и кино - Дмитрий Мухамадеев, Алексей Шевченков, Светлана Антонова, Илья Шакунов, Наталия Антонова, Антон Хабаров, Евгений Сидихин, Елена Проклова, Вячеслав Гугиев, Елена Хабарова, Михаил Пшеничный, Любава Грешнова и другие. Торжественное открытие запланировали на 18:00 в пятницу 11 сентября. В 19:00 начнется гала-концерт с участием столичных артистов.

- В программе сказка для взрослых «Когда ангелы шутят» (14 сентября), комедийная мелодрама «Судьба в подарок» (16 сентября), остроумная сатирическая комедия «Зигзаг удачи» (17 сентября) и комедия-фарс «Любимая женщина Дон Жуана» (18 сентября). Спектакли пройдут в соответствии с правилами Роспотребнадзора, - рассказали в краевом музыкальном театре.