В Биробиджане снесут одну школу Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане снесут одну школу. Причина тому - аварийное состояние здания. Находиться в нем опасно, и об этом свидетельствуют итоги обследования помещений специальной комиссией. В скором времени решится вопрос о сроках списания муниципального имущества и демонтаже здания школы №10. Однако как юридическое лицо она сохраняется.

- Пока разбираются с организационными моментами, учеников и педагогов этого учебного заведения распределят в другие образовательные учреждения города, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый. - Так, начальная школа (1-4 классы) и два пятых класса будут обучаться на базе школы №14. Старшее звено, а именно учащиеся с шестого по одиннадцатые классы отправятся в школу №5.

Отметим также, что на месте снесенной школы №10 планируют построить новое учебное заведение. Проект уже готов. В новой школе будут учиться дети девятой и десятой школ.