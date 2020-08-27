Из детского лагеря под Хабаровском сбежали две девочки Фото: Олег ЗОЛОТО

Из детского лагеря под Хабаровском сбежали две девочки. По предварительной информации, инцидент случился в ночь с 26 на 27 августа 2020 года в детском лагере «Мир детства», расположенном в селе Воронежское-2 Хабаровского района. Происшествие уже попало в поле зрения работников прокуратуры, идет проверка.

- Известно, что девочкам 12-13 лет. Обе они воспитанницы детского дома. Одна из них состоит на учете в ПДН, другая - у психиатра. Ранее они уже сбегали из детского дома. На сегодняшний день сотрудники полиции и ПДН проверяют места, где девочек находили ранее, - рассказала Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края.

Пока местонахождение девочек не установили. Во время проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также должностных лиц детского лагеря. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования при наличии оснований.