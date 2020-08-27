В Хабаровске осудят обвиняемого в убийстве женщины Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске осудят обвиняемого в убийстве женщины. По предварительной информации, происшествие случилось 13 июня 2020 года в квартире жилого дома, расположенного в Железнодорожном районе города. В помещении нашли тело женщины - владелицы жилья - с ножевым ранением.

- Возбудили уголовное дело. Вскоре установили и личность предполагаемого преступника. Сначала 35-летний фигурант не признавал вину и даже пытался ввести следствие в заблуждение, но под тяжестью собранных доказательств дал признательные показания. Он рассказал, что ударил женщину ножом в грудь во время ссоры, а затем скрылся, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

К слову, в прошлом фигуранта были судимости за вымогательство. На сегодняшний день следователи собрали достаточно доказательств вины фигуранта, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.