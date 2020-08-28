Обстановка в Хабаровском крае 28 августа 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 28 августа, в Хабаровске сильный дождь, временами очень сильный, ночью +17 +19, днем +19 +21, ветер северо-восточный 9-14 м/с, временами ожидаются сильные порывы 18-23 м/с. На юге края сильные дожди, местами очень сильные, ночью +15 +20, днем +21 +26, ветер северо-восточный 18- 23 м/с. В центральных районах дожди, местами очень сильные, ночью +9 +20, днем +15 +24, ветер северный, северо-восточный 5-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На севере края ночью и днем местами небольшие дожди, ночью +5 +13, днем +10 +19, ветер северный, северо-восточный 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 21 мкр/ч, оставаясь в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае зафиксировали 9860 случаев заражения коронавирусом.