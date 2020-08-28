Красоту заповедных территорий Хабаровского края покажут через фотоконкурс Фото: Ольга КИВА

Красоту заповедных территорий Хабаровского края покажут через фотоконкурс «Заповедное фото- 2020». К участию принимают фотографии из заповедников «Большехехцирский», «Болоньский», «Комсомольский», а также из национальных парков «Анюйский» и «Шантарские острова», федеральных заказников «Баджальский», «Ольджиканский», «Удыль» и «Хехцирский».

- Победителей будут определять в четырех номинациях: «Пейзажи», «Животный мир», «Прекрасный мир растений и грибов» и «Человек в согласии с природой». От каждого участника будут принимать не более трех фотографий по каждой номинации, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Работы на конкурс принимают до 20 сентября по электронной почте на электронный адрес ecopros@zapovedamur.ru. К изображению необходимо приложить сопроводительную информацию с указанием ФИО автора, места, где сделана фотография, и что изображено на ней. К участию приглашают всех желающих.