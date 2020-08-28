Рециркуляторы и термометры для школ доставили в Хабаровский район ФОТО: Официальный сайт администрации Хабаровского муниципального района

Рециркуляторы и термометры для школ доставили в Хабаровский район Хабаровского края. В учебные заведения устройства передадут до 1 сентября. Известно, что всего в район привезли 487 рециркуляторов воздуха общего применения и 50 бесконтактных термометров. Их распределят между 35 учебными заведениями, двумя вечерними школами и четырьмя учреждениями дополнительного образования детей. Об этом сообщили в районной администрации.

Напомним, приборы стали необходимы в образовательных учреждениях в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С их помощью рассчитывают снизить уровень заболеваемости не только коронавирусом, но и другими респираторными заболеваниями. К слову, каждое бактерицидное устройство обеспечит обеззараживание 120 кубических метров воздуха в течение часа.

Напомним, в Хабаровском крае школы начнут работать с 1 сентября. При этом школьников и преподавателей не будут обязывать носить маски и перчатки.

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