«Ночь кино-2020» пройдет в Хабаровске 29 августа Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

«Ночь кино-2020» пройдет в Хабаровске 29 августа. Мероприятие пройдет в режиме офлайн. Организуют акцию при поддержке Фонда кино, министерства культуры и портала «Культура.РФ».

- Мероприятие пройдет в кинотеатре «Совкино» в зале «Гранд-Иллюзион». При этом и работники кинотеатра, и посетители должны соблюдать правила эпидемиологической безопасности, установленные Роспотребнадзором, - рассказали в краевом минкульте.

В программе демонстрация фильма «Небесный тихоход» Семена Тимошенко, начало в 18:00, анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк 4» начнется в 20:00, и комедия «Холоп» Клима Шипенко - начало в 22:00.

Напомним, что вход на все сеансы в рамках акции бесплатный. Количество мест в связи с заполняемостью зала только на 50% - ограниченно. Зрителям настоятельно рекомендуют перед посещением «Совкино» запастись средствами индивидуальной защиты (маски), соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.