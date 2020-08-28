Речные трамваи Хабаровске могут поставить на «стоп» ФОТО: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

Речные трамваи в Хабаровске могут поставить на «стоп». Это случится, если уровень воды превысит отметку в 430 сантиметров. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта.

Ранее сообщалось о прогнозах гидрологов относительно паводка на реке Амур. Ухудшиться ситуация может и после обильных осадков, которые прогнозируют 28-29 августа в связи с циклоном. По данным на 27 августа 2020 года, уровень воды в реке поднялся на 13 сантиметров и составил 417 сантиметров. В течение ближайших двух суток ожидается подъем еще на 25-30 сантиметров.

Кроме того, владельцев дач, расположенных на левобережье, просят заранее собрать и вывезти урожай, а также побеспокоиться о сохранности ценных вещей и документов. Согласно прогнозам гидрологов, на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный возможны подтопления.