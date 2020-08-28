С 28 августа ограничено движение на улице Ленинградской

С 28 августа ограничено движение на улице Ленинградская Фото: Артем КИЛЬКИН

С 28 августа 2020 года будет ограничено движение на улице Ленинградской. Временный запрет на движение будет действовать вплоть до 10 сентября. По предварительной информации, причина неудобств - ремонт инженерных сетей.

Как сообщили в пресс- службе городской администрации, работы будут идти на участке от пересечения улиц Ленинградской и Лазо до пересечения улиц Орехова и Ленинградской. Здесь же будет затруднено движение автотранспорта.

Жителям и гостям Города юности приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Проводимые работы - это необходимая мера, к которой прибегли с целью обеспечить качественную поставку коммунальных ресурсов. Водителей и пешеходов убедительно просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу в указанный период.