Юные каратисты смогли удивить врио губернатора Хабаровского края ФОТО: администрация Хабаровского района

Юные каратисты смогли удивить врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Спортсмены из села Некрасовка выступили на открытии военно-технического форума «Армия-2020» перед делегацией регионального правительства. Среди гостей был также представитель командования ВВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

- Ребята смогли удивить делегацию техникой и быстротой выполнения упражнений. Михаил Дегтярев отметил выступление Арины Куницыной, кандидата в мастера спорта из села Некрасовка. Девушка разбивает руками доски, - рассказал тренер Михаил Жидков.

После общения со спортсменами Михаил Дегтярев в шутку спросил, не опасно ли для здоровья находиться рядом с такими каратистами? На это тренер ответил, что ребята занимаются спортом только в мирных целях. Занятия нужны для здоровья, воспитания и развития морально-волевых качеств и общефизической подготовки.