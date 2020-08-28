Сводка по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 28 августа 2020 года: лечатся 540 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным на утро 28 августа 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре находятся 329 человек. Из них у 240 человек подтвержден COVID-19. За последние сутки выписали 10 человек, госпитализировали - 29 человек.

- В реанимационном отделении находятся 10 пациентов. У 13 человек только подозревают заражение COVID-19. С внебольничной пневмонией лечатся 76 человек. За последние сутки госпитализировали восемь пациентов с этим заболеванием, - рассказали в городской администрации.

Отметим также, что амбулаторно лечатся 75 пациентов с COVID-19, из них 11 - это дети. Выписали по выздоровлению 15 человек. Жителей города призывают соблюдать противоэпидемические меры - не нарушать масочный режим и социальную дистанцию, чаще мыть руки, дезинфицировать свои гаджеты, проветривать помещения и регулярно делать уборку. Горожан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями призывают не покидать дома без особой необходимости.