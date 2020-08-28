Уровень Амура у Хабаровска 28 августа 2020 года: вода стоит на отметке 427 сантиметров

Уровень Амура у Хабаровска 28 августа 2020 года: вода на отметке 427 сантиметров Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 28 августа 2020 года, уровень Амура у Хабаровска стоит на отметке в 427 сантиметров. Пойма подтоплена на 1,2 метра. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 25-30 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что на участке Елабуга - Комсомольск-на-Амуре и у села Богородское пойма подтоплена на 0,2-1,4 метра. На реке Тунгуска у села Архангеловка вода выше отметки неблагоприятного явления и сейчас она на уровне 1009 сантиметров, пойма затоплена на глубину 2,6 метра без ущерба.

Отметим также, что спад уровней воды отмечают на реке Уссури в пределах края. На реке Бурея на участке Усть-Умальта - Усть-Ниман в Верхнебуреинском районе вода прибавила на 35-63 сантиметра за сутки.

Жителей края просят сохранять спокойствие и быть бдительными. В экстренных случаях нужно звонить по телефону «112».