В Хабаровского крае назначили нового министра экономического развития ФОТО: Министерство экономического развития края

В Хабаровском крае назначили нового министра экономического развития. Должность приняла Мария Юрьевна Авилова, которая ранее занимала пост первого заместителя главы министерства экономического развития края. Она курировала вопросы проектного и программного управления. Теперь она будет совмещать две должности. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ранее сообщалось о других кадровых перестановках в региональном правительстве. Напомним, речь шла о возможном назначении на должность министра строительства края Андрея Чекулаева. Также в отставку подали Семен Экшенгер - министр спорта и физической культуры, Александр Витько, возглавлявший министерство здравоохранения края. Отметим также, что Семен Экшенгер будет заниматься новым проектом, связанным с объединением «СКА- Нефтяника», детско- юношеской школы и арены «Ерофей» в один блок.