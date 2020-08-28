В Комсомольске-на-Амуре осудили мнимого сотрудника ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре осудили мнимого сотрудника ФСБ. Из материалов дела следует, что 44-летний фигурант пытался похитить у пенсионерки более полумиллиона рублей. Деньги он вместе со своим приятелем хотел взять за влияние на ход расследования уголовного дела из-за смерти ее сына.

- Потерпевшая была подавлена и поэтому доверилась мошенникам, согласившись предоставить им 700 тысяч рублей для дачи взятки следователю, прокурору, судье с целью переквалифицировать действия виновного в смерти сына и изменить ему подписку о невыезде на заключение под стражу, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Часть денег, а именно 297 тысяч рублей пенсионерка передала преступникам частями. Когда же она заподозрила, что ее обманывают, то обратилась в УФСБ России по Хабаровскому краю. Злоумышленников задержали, когда женщина передала деньги преступникам. Мнимый сотрудник ФСБ России оказался мастером авиационного завода. Его приговорили к полутора годам лишения свободы. Его подельник сейчас в федеральном розыске.