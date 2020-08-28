Хабаровские тепловые сети информируют о проведении ремонтных работ Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы о проведении ремонтных работ на участке тепломагистрали ТМ-31. Так, в период с 8:00 2 сентября до 22:00 7 сентября запланировано полное прекращение движения транспортных средств по улице Рабочий городок между зданиями: улица Лениградская, 18А и Ленинградская, 28/9. Подъезд к жилым домам по улице Рабочий городок будет осуществляться через улицы: Сеченова, Специалистов, Холмский, Синельникова и Кулибина.

Всю информацию о ремонтной кампании 2020 года, проводимой в Хабаровске, можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу ХТС по телефону: 8 (4212) 36-35-16.

Все ремонтные работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.