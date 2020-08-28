В Комсомольске-на-Амуре на краевой грант установят детскую площадку Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске -на- Амуре на краевой грант установили детскую площадку. Проект реализовали участники товарищества собственников жилья «ГородОК», которое находится в границах улиц Советская, 27 и Ленинградская, 37. Название инициативы горожане придумали интересное - «Ералаш».

- Товарищество собственников жилья участвовало в краевом конкурсе «Проекты ТОС- 2020» и получило грантовую поддержку в размере 636 тысяч рублей. На эти деньги жители купили детский игровой городок, карусели, качели, две скамейки и информационный стенд. В скором времени их планируют установить, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

На сегодняшний день на месте будущей детской площадки идет подготовка к обустройству. Рабочие пока выравнивают участок, выкорчевывают пни и демонтируют старое, непригодное для использования оборудование.