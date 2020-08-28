Больше тысячи обращений поступило к Михаилу Дегтяреву от жителей Хабаровского края Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Больше тысячи обращений поступило к Михаилу Дегтяреву от жителей Хабаровского края. Столько сообщений получил врио губернатора края через свой аккаунт в соцсети Instagram за первый месяц работы. Каждое из посланий зафиксировала система «Инцидент-менеджмент».

Чаще всего жалобы связаны с благоустройством и ЖКХ, здравоохранением и качеством ремонта и содержания дорог в крае. Также жителей края интересуют ответы на вопросы в области доступности образования и о начале нового учебного года в школах и вузах, социальном обслуживании и защите населения. Среди прочих вопросов были и те, что касаются поддержки экономики и бизнеса, развития физической культуры и спорта.

- Растущее число сообщений говорит о стремлении жителей края донести до врио губернатора края достоверную картину положения дел в регионе. Оценить ситуацию и вовремя отреагировать на обращения помогает система «Инцидент-менеджмент», - отметили в главном управлении внутренней политики правительства края.