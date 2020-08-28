В Хабаровске предлагают ввести авторский надзор за благоустройством скверов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске предлагают ввести авторский надзор за благоустройством скверов. Такой подход поможет избежать расхождения проектов на бумаге с результатами их воплощения на местности. Инициатива исходит от общественников.

- К сожалению, иногда получается так, что дизайн- проект территории появляется раньше, чем под него выделяется финансирование. Из-за этого и случаются расхождения между самой задумкой и ее воплощением в реальность, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

В дальнейшем в краевой столице намереваются перейти к практике, когда скверы будут получаться такими же, какими их замыслили проектировщики. К слову, в начале сентября этого года состоится еще одно заседание общественной комиссии. К нему как раз- таки подойдут с учетом сумм, полученных на благоустройство зон отдыха в следующем году.