В мэрии Биробиджана принимают заявки на ремонт дворов Фото: администрация Биробиджана

В мэрии Биробиджана принимают заявки на ремонт дворов. Подать документы можно будет до 30 октября 2020 года. Работы планируют провести в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год.

Заявления принимают в письменной форме по адресу: Еврейская автономная область, Биробиджан, проспект 60-летия СССР, дом №22, кабинет №5, отдел по работе с территориальным общественным самоуправлением управления по внутренней политике мэрии города. Справки по телефонам (42622) 2-15-16 и 2-22-13.

- За четыре года реализации проекта в областном центре привели в порядок 17 дворовых территорий и четыре общественных пространства. В этом году внимание уделили двору на улице Комсомольская, 21 и территории, примыкающей к скейт-парку, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Заявки, поданные после установленного срока, не рассматриваются, регистрируются и возвращаются участнику отбора.