В Комсомольске-на-Амуре бывшего автоинспектора осудили за страховые аферы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего автоинспектора осудили в Комсомольске-на-Амуре за страховые аферы. По предварительной информации, 50-летний горожанин с 2016 по 2019 годы в составе организованной группы похитил деньги в сумме свыше 13 миллионов рублей у страховой компании. Для этого он вводил сотрудников компании в заблуждение относительно наступления страховых случаев посредством оформления подставных ДТП.

- Фигурант составлял и подписывал документы, нужные для получения страхового возмещения - справки об авариях, сведения о водителях и их машинах, передавал их соучастникам для дальнейшего оформления, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

До этого инцидента мужчина судим не был. На предварительном следствии он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В качестве наказания фигуранту назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Приговор в законную силу не вступил.