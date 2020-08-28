В Хабаровске прикрыли салон оптики за нарушение актикоронавирусных правил Фото: УФССП по ЕАО

В Хабаровске приостановили деятельность салона оптики за нарушение актикоронавирусных правил. Вынужденный перерыв продлится неделю. По предварительной информации, во время проверки в организации установили, что персонал не использует перчатки, не использует маски надлежащим образом. Также в салоне не смогли представить документы, подтверждающие контроль смены масок, перчаток и обработки рук антисептиками.

- Недочеты расценили как угрозу здоровью посетителей и работников данного учреждения. Такое решение принял суд, который и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности салона оптики сроком на семь суток, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Решение суда исполнили судебные приставы-исполнители. Должнику вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и разъяснили требования, указанные в исполнительном документе. В тот же день составили акт об административном приостановлении деятельности и опечатали вход в салон.