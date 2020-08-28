В Хабаровске педагоги старше 65 лет выйдут на работу 1 сентября Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске педагоги старше 65 лет выйдут на работу 1 сентября. Об этом заявил Евгений Никонов, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам - министр здравоохранения края. Он ответил на вопрос во время пресс-конференции «Организация учебного процесса и горячего питания в школах края», прошедшей сегодня, 28 августа.

- Я разговаривал с учителями старшего возраста. У них глаза горят, они соскучились по работе, по детям. Считаю, если педагог хочет вернуться в строй, нет причин ему препятствовать, - прокомментировал Евгений Никонов.

Напомним, перед началом учебного года и во время учебного процесса педагогов будут бесплатно тестировать на коронавирус.