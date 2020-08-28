В Хабаровске рассказали, пустят ли родителей, бабушек и дедушек на линейки 1 сентября Фото: Виктор МАРТЫНОВ

В Хабаровске рассказали, пустят ли родителей, бабушек и дедушек на линейки 1 сентября. Разъяснения дали во время пресс-конференции «Организация учебного процесса и горячего питания в школах края», прошедшей сегодня, 28 августа.

- Причин не допускать нет. Соблюдайте социальную дистанцию и надевайте маски, - прокомментировал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам - министр здравоохранения края.

Напомним, торжественные линейки в честь Дня знаний в Хабаровске состоятся только для первоклассников и учеников 11-х классов. Это необходимая мера безопасности в связи с пандемией. Если погода позволит, то линейки пройдут на пришкольных территориях. Если начнется дождь, то мероприятия перенесут в актовые или спортивные залы. Ранее сообщалось, как в регионе будет проходить учебный процесс 2020-2021 годов.