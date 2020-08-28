Хабаровские энергетики продолжают подготовку к зиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы об изменении утвержденного администрацией Хабаровска сводного годового плана ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год.

Ремонт теплофикационного оборудования Хабаровской ТЭЦ-1 будет проводиться со 2 по 6 сентября. В связи с технологическими особенностями проводимых работ на этот период будут введены ограничения в подаче горячей воды для потребителей Индустриального района.

В Центральном районе горячая вода будет отсутствовать в границах улиц: Гамарника (нечетная сторона) - Пушкина (до улицы Карла Маркса) - Мухина (от Пушкина до улицы Дикопольцева).

В Железнодорожном - район «Хабаровск-2», улицы Аэродромная и Целинная, район улиц: Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, ДОСы, Костромская, Промышленная, а также в поселках Ильинка и Ракитное.