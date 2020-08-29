Обстановка в Хабаровском крае 29 августа 2020 года: погода, осадки, радиационный фон

Небо еще по-летнему яркое, а в воздухе ощущается осенняя прохлада Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В субботу, 29 августа, в Хабаровском крае осадки не ожидаются и это действительно хорошая новость. У дачников есть время убрать урожай, особенно это актуально для тех, у кого участки в затопляемых зонах – уровень Амура растет. У школьников и студентов есть возможность провести последние дни каникул на природе или хотя бы в прогулках по городу. 1 сентября в 2020 году хоть и будет в урезанном варианте, но учебный год состоится в привычном формате – оффлайн.

Итак, в эту субботу в Хабаровске в основном без осадков, ночью от +13ºС до +15ºС, днем от +18ºС до +20ºС. Несколько портит картину сильный северо-восточный ветер, 15-20 м/с.

В южных районах края местами кратковременные дожди. Ночью от +11ºС до +17ºС, днем температура поднимется - от +16ºС до +23ºС. Дует северо-восточный ветер, 9-14 м/с.

В центральных районах Хабаровского края схожая картина: серьезных осадков не ожидается, ветер северо-восточный, 5-14 м/с. Ночью похолодает от +3ºС до +15ºС, днем от +15ºС до +20ºС.

На севере края ясно, дождей не обещают. Северо-западный ветер, 4-13 м/с, ночью прохладно - от +4ºС до +11ºС, днем от +11ºС до +21ºС.

Превышений естественных значений радиационного фона в крае не зафиксировано.