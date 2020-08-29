Уровень Амура у Хабаровска 29 августа 2020 года: подъем продолжается

К концу августа ожидается, что уровень Амура перевалит у Хабаровска отметку 450 см Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По данным МЧС по Хабаровскому краю, на реке Амур на участке Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре отмечаются подъемы уровней воды на 6-19 см за сутки. В течение двух суток у Хабаровска ожидается подъем на 15-20 см. Уже сейчас затоплена нижняя терраса набережной стадиона им. Ленина, от центрального пляжа осталась узенькая полоска и она с каждым днем меньше.

У Хабаровска пойма затоплена на глубину 127 см, у Елабуги - на глубину 153 см, у Богородского – на 0,1-1,5 м. Высокие уровни воды категории «неблагоприятное явление» и выше на 3-48 см проходят на реках Амур у сел Елабуга и Тунгуска.

Также затоплены поймы рек Амгунь, Бурея, Уссури, Кур, Тунгуска, Манома на глубину 0,1-2,5 м.

После дождей в южных районах Хабаровского края (им. Лазо, Вяземский, Бикинский) в ближайшие дни возможно формирование паводков. Низины и поймы может затопить.