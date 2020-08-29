В Хабаровске введен режим повышенной готовности

С каждым днем полоска пляжа все уже - река наступает Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Режим повышенной готовности введен в Хабаровске с пятница, 28 августа, из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации города. Режим вводится для того, чтобы все чрезвычайные ведомства имели документальные основания для проведения аварийно-спасательных работ.

Места, которые в первую очередь страдают из-за разлива реки, в городе известны с 2013 года. Тогда это было установлено эмпирическим путем. Сейчас эти знания используются для того, что подстилать соломку. На тех участках, куда зайдет вода, установят мощные перекачивающие установки. Разработан план действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, все службы, предприятия и организации знают, что им нужно делать в конкретных ситуациях.

В предыдущие годы создан и поддерживается в рабочем состоянии резерв технических средств. Аварийные бригады готовы оперативно выезжать на место и ликвидировать последствия стихии, если такие будут.

Напомним, главная набережная Хабаровска постепенно затапливается. Нижняя пешеходная терраса на набережной стадиона им. Ленина уже ушла под воду, спуски к Амуру перекрыты ради безопасности горожан. Проблема не только в высокой воде, а в том, что в ней: разливаясь, река затапливает все подряд, в том числе в зоне затопления оказываются свалки, уличные туалеты и прочие, не самые приглядные вещи. Качество воды по микробиологических показателям, естественно, значительно ухудшается. И если питьевая вода в такие моменты подвергается усиленной очистке, то речная несет всю грязь в первозданном виде.