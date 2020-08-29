В Хабаровском крае отметят день окончании Второй мировой войны

Цветы и венки возложат ко всем Вечным огням в крае Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, 3 сентября пройдут основные мероприятия к празднованию 75-летия окончании Второй мировой войны. В городах и селах возложат цветы к мемориалам и Вечным огням. В Хабаровске запланированы воздушный парад и салют.

В столице края возложения цветов к мемориалу на площади Славы начнутся в 10 утра 3 сентября. Венки и цветы возложат и к другим стелам и памятникам города. Воздушный парад начнется в 12 часов. Над городом пролетит боевая авиация, тридцать самолетов и вертолетов, среди них вертолёты «Ми-8амтш», «Ка-52», самолеты военно-транспортной авиации «Ан-26», «Ан-12», «Ту-134», истребители «Су-35С» и истребители-бомбардировщики «Су-34».

Во дворах домов, где живут ветераны, пройдут концерты, мобильные сцены оборудуют в кузовах ретро-автомобилей.

Торжественное собрание и концерт начнутся в 19:30 на стадионе им. Ленина, разумеется, с соблюдением санитарно-защитных норм. А в 22 часа грянет первый залп салюта.